Россия поднялась с 12-го на 11-е место в рейтинге экономик по объему ВВП за 2017 год, следует из обновленных данных Всемирного банка.

За год ВВП страны увеличился почти на 300 млрд долларов — с 1,28 трлн долларов до 1,58 трлн долларов, отмечает Всемирный банк.

Первую строчку в рейтинге занимает США (19,4 трлн долларов), на втором месте — Китай (12,2 трлн долларов), на третьем — Япония (4,9 трлн долларов).

Ранее Всемирный банк подтвердил прогноз по росту ВВП России в 2018 году на уровне 1,5%. ВБ не изменил ожидания по ВВП на 2019 — 2020 годы на уровне 1,8%. По оценкам организации, увеличению ВВП будет способствовать рост цен на нефть.