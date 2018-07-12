Роскомнадзор направил операторам связи письма с предупреждением о возможности возникновения репутационных рисков в случае, если они используют мессенджер Telegram для рассылки информационных сообщений своим абонентам. Это следует из ответа пресс-службы ведомства на запрос ТАСС.

Ранее в ряде СМИ сообщалось, что Роскомнадзор предупредил операторов связи о репутационных и других рисках использования Telegram для оказания информационно-справочных услуг (в том числе через официальные Telegram-каналы), разослав им соответствующее письмо.

«Данное письмо профилактического характера действительно было направлено операторам связи. В нем до операторов доводится информация о поступающих в Роскомнадзор жалобах, авторы которых выражают недоумение и (или) негативную оценку в связи с использованием рядом операторов нестабильно работающего средства коммуникации, доступ к которому ограничен на территории России решением суда", — сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

В ведомстве отметили, что указанные в письме возможные репутационные и иные риски могут возникнуть в связи с недовольством абонентов действиями операторов.