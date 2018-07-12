«Рокетбанк» запустил Rocketcamp — рабочее пространство в Сочи с уютным отелем, где сотрудники, у которых не получилось уехать в отпуск летом, смогут насладиться морем и солнцем в приятной компании, не отрываясь от работы.

До конца августа в «летний лагерь» успеет съездить больше сотни человек. График работы для них меняется на 2-2-3, чтоб было достаточно времени и для работы, и для отдыха.

По словам инициатора Rocketcamp, главной по людям и клиентам в «Рокетбанке» Инги Лабахуа, работа в digital-компании может приносить удовольствие, давать возможность путешествовать и оставаться в контакте со всем миром. Если этот эксперимент окажется удачным, такая практика может быть продолжена, возможно, даже в других странах — например, на Бали или в Таиланде.

«Рокетбанк» оплачивает трансфер от и до аэропорта, к морю и обратно, а также половину стоимости проживания. Среднее время брони места сотрудником в Rocketcamp сейчас составляет две недели. Стоимость жилья для сотрудника на этот период составляет 5 тысяч рублей плюс билеты на самолет (еще 8-13 тыс. рублей). А на неделю — 2,5 тысячи рублей.