Президент России Владимир Путин продлил действие ответных мер в отношении стран, которые ввели санкции против РФ, до конца 2019 года. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Продлить с 1 января по 31 декабря 2019 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» и продленных указами президента от 24 июня 2015 года № 320, от 29 июня 2016 года № 305 и от 30 июня 2017 года № 293», — говорится в документе.

Правительству России поручено обеспечить осуществление мер, необходимых для реализации указа, а также при необходимости вносить предложения об изменении срока действия отдельных специальных экономических мер.

Санкции Запада в отношении России действуют с марта 2014 года в связи с ситуацией на Украине. Контрсанкции, предполагающие запрет на ввоз в Россию «отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», введены в августе 2014-го. На прошлой неделе Совет ЕС продлил секторальные санкции против России на полгода — до 31 января 2019 года.

Ранее Путин заявлял, что санкции вредны для всех сторон, все заинтересованы в их отмене, в том числе Россия . «И тем, кто инициирует, и тем, против кого направлены эти действия, которые мы называем санкциями, они вредны для всех. Мне кажется, заинтересованы в их отмене все, и мы тоже», — говорил он по итогам переговоров с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом.

В начале июня президент подписал закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств». Документ предусматривает возможность предоставления правительству полномочий по введению ряда мер экономического и политического характера по защите интересов и безопасности РФ, прав и свобод граждан путем введения мер, связанных с предупреждением и пресечением противоправных и недружественных действий США и иных иностранных государств, которые ввели экономические санкции в отношении отдельных отраслей экономики РФ, российских юридических и (или) физических лиц.