Правительство прорабатывает вопрос модернизации системы индексации пенсий, чтобы вне зависимости от сроков проведения индексации суммарный годовой доход пенсионеров равнялся названному правительством уровню. Об этом заявил в четверг замглавы Минтруда Андрей Пудов на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике, передает ТАСС.

Согласно действующему законодательству, пенсии в России индексируются два раза в год: с 1 февраля на уровень инфляции предыдущего года и с 1 апреля — с учетом роста прожиточного минимума. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что с учетом повышения пенсионного возраста в 2019 году размер средней пенсии вырастет примерно на 1 тыс. рублей в месяц, а годовой доход вырастет на 12 тыс. рублей.

В ходе заседания комитета участники дискуссии выразили опасения, что если средняя пенсия вырастет на 1 тыс. рублей только после второй индексации в апреле, то озвученного годового дохода в 12 тыс. рублей достигнуть не удастся.

«Мы рассматриваем вопросы о модернизации процедуры индексации пенсий», — сказал Пудов, отвечая на соответствующий вопрос.



Пудов не стал озвучивать разрабатываемые предложения, но пояснил, что индексация будет проходить так, что годовой доход при средней пенсии в 14 тыс. рублей в 2019 году вырастет на 12 тыс. рублей в любом случае. То есть вне зависимости от времени индексации средний годовой доход пенсионера вырастет со 168 тыс. рублей в 2018 году до 180 тыс. в 2019-м.