Банку России предстоит перейти от нейтрального регулирования к стимулирующему в рамках реализации в стране комплекса мер по ускорению темпов роста инвестиций. Об этом рассказал глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, представляя на заседании правительства в четверг разработанный ведомством проект плана по кардинальному улучшению ситуации в инвестиционной сфере, следует из стенограммы на сайте Кабмина.

Министр напомнил, что президентом была поставлена задача выхода России на темпы роста ВВП выше среднемировых и вхождения в топ-5 экономик, что означает рост ВВП на уровне выше 3% уже в ближайшие годы. Он указал, что, согласно международным сопоставлениям, устойчивому росту ВВП на уровне 3—3,5% соответствует доля инвестиций в 25—27%, в то время как в РФ в 2017 году она составила 21%. По словам главы МЭР, единственный приемлемый для России вариант изменения структуры расходов в экономике от текущих к инвестиционным — через увеличение нормы сбережений населения и рост инвестиционной активности компаний.

Как указывает Орешкин, для этого нужно «первое — создать благоприятную среду для инвестиций. Второе — обеспечить рост необходимой инфраструктуры. Третье — повысить эффективность работы финансовой системы, увеличив сбережения населения и инвестиции в корпоративный сектор. И четвертое — снять ограничения в отраслевом регулировании, сделать его более инвестиционно ориентированным».

В частности, министр сообщил о «запуске нового механизма по улучшению условий ведения бизнеса — так называемой трансформации делового климата»: он призван заменить «дорожные карты» национальной предпринимательской инициативы. Текущие задачи включают обеспечение стабильных налоговых условий, платежей, взимаемых с бизнеса, и регулируемых тарифов. Предсказуемыми и справедливыми должны быть взаимоотношения бизнеса с правоохранительной системой; также необходимо завершить работу по реформе контроля и надзора: обеспечить требуемый уровень безопасности при минимально возможной административной нагрузке.

«Отдельный раздел плана — это развитие конкуренции и повышение эффективности государственного сектора. Ключевые направления здесь — снижение доли государства за счет выхода Банка России из капитала санируемых банков, отказа от использования унитарных предприятий, продолжение постепенной продажи государственных пакетов акций крупных предприятий и ускоренная малая приватизация», — рассказал чиновник, отметив также необходимость продолжения работы по повышению эффективности компаний с госучастием, включая фиксацию единых принципов дивидендной политики.

В части вопросов развития инфраструктуры уже принято решение о создании Фонда развития объемом до 0,5% ВВП, напомнил Орешкин. В настоящее время министерство работает над созданием методики отбора наиболее значимых инфраструктурных проектов с учетом всего комплекса социально-экономических эффектов; совместно с другими ведомствами готовится план комплексного развития магистральной инфраструктуры. «Для обеспечения нормальной работы электроэнергетики необходимо также запустить программу «ДПМ-штрих», которая обеспечит объем инвестиций около 1,5 триллиона рублей в электрогенерацию и позволит энергосистеме быть готовой к динамичному росту экономики», — добавил министр.

Также он рассказал о ключевых направлениях работы в финансовой области: «Первое — это, конечно, переход Банка России от нейтрального регулирования к стимулирующему с учетом риск-ориентированного подхода. Это предполагает создание более благоприятных условий для развития проектного финансирования, кредитования малого и среднего предпринимательства , ипотечного кредитования . Конечно же, здесь работа Банка России будет дополняться программами правительства».

«К вопросу контроля за рисками хочу отметить, что во вторник Банк России объявил о том, что планирует пересмотреть шкалу коэффициентов риска по кредитам на потребительские цели в зависимости от значений полной стоимости кредита. Такое и аналогичные решения будут способствовать формированию структуры кредитного портфеля банков, способствующего устойчивому экономическому росту», — сказал Орешкин.

Он добавил, что развитию механизма проектного финансирования должна способствовать работа фабрики проектного финансирования и обновленное регулирование синдицированного кредитования: все это было запущено в текущем году.

«Для роста инвестиций в акционерный капитал ключевая история — создание эффективно работающих механизмов формирования долгосрочных сбережений населения, — подчеркнул глава МЭР. — Речь идет в первую очередь о новом механизме индивидуального пенсионного капитала. Кроме того, с Банком России и Минфином сейчас разрабатывается дополнительный пакет мер, направленных на повышение эффективности финансовых рынков в целях развития потенциала финансирования экономического роста со стороны институциональных инвесторов, перераспределение сбережений физических лиц на рынок капитала и расширение доступной линейки инструментов долевого и долгового финансирования».

«Для успешной разработки отраслевой части инвестиционного плана считаем необходимым установить ключевые показатели эффективности по темпам роста инвестиций в отраслевом разрезе и с механизмом их регулярного мониторинга, а также настроить отраслевое регулирование на задачи инвестиционного роста», — заключил Орешкин.



Напомним, что Кабмин в четверг принял проект плана по ускорению темпов роста инвестиций.