Менее 3% потенциальных банкротов воспользовались процедурой реализации имущества в первом полугодии. Об этом говорится в совместном исследовании Объединенного кредитного бюро и проекта «Федресурс» о соотношении количества потенциальных банкротов и граждан в регионах России, в отношении которых была введена процедура банкротства (реализации имущества) по итогам июня 2018 года.

В исследовании были использованы данные 54,2 млн заемщиков с открытыми счетами, информация о которых хранится в ОКБ, а также сообщения арбитражных управляющих о судебных решениях, раскрытые в «Федресурсе».

К потенциальным банкротам были отнесены граждане, которые попадают под действие закона о банкротстве: имеют долг более 500 тыс. рублей и просрочку платежа на 90 и более дней хотя бы по одному кредиту. На 1 июля 2018 года под это определение попадали порядка 714 тыс. россиян, или около 1,3% от общего числа заемщиков с открытыми счетами.

Суды в январе — июне 2018 года признали банкротами 19 053 граждан — на 45% больше, чем в аналогичный период 2017-го, следует из сообщений арбитражных управляющих, опубликованных в «Федресурсе». Это 3% от общего числа потенциальных банкротов, количество которых оценило ОКБ.

С момента вступления закона в силу процедуру банкротства начали 69,32 тыс. граждан, или чуть менее 10% от общего числа потенциальных банкротов. На 100 тыс. человек населения в России в среднем приходится 47 банкротов.

Самая высокая доля потенциальных банкротов среди заемщиков с открытыми счетами в 2018 году зафиксирована на Чукотке (3,9%), в Ингушетии (3,5%), а также в Московской области, Карачаево-Черкесии и Тюменской области с учетом Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов (по 1,9%). Больше всего потенциальных банкротов в абсолютном выражении проживает в Москве (77,8 тыс. человек), Московской области (70,5 тыс.), Санкт-Петербурге (46,7 тыс.), Тюменской области (31,1 тыс.), Краснодарском крае (30,6 тыс. человек).

Если смотреть на ситуацию с реальными банкротами, то самое значительное количество граждан, в отношении которых в первом полугодии 2018 года введена процедура банкротства (реализации имущества), проживает в Москве (1 554 человека), Московской области (1 209 человек), Санкт-Петербурге (959 человек), Башкирии (880 человек), Самарской области (752 человека). При этом в процентном соотношении чаще всего процедурой банкротства пользовались проблемные должники из Вологодской области (8,3% от общего числа потенциальных банкротов в регионе), Пензенской области (8,2%), Мордовии (7,3%), Калмыкии (6,6%) и Омской области (5,8%).

Самая низкая доля потенциальных банкротов отмечается в Крыму и городе федерального значения Севастополе (по 0,3%), в Республике Алтай (0,4%), Чечне, Дагестане и Алтайском крае (по 0,7%). Меньше всего граждан, попадающих под действие закона о банкротстве, проживают в Севастополе (84 человека), Республике Крым (228 человек), Республике Алтай (434 человека), на Чукотке (438 человек) и в Еврейской автономной области (855 человек).

На Чукотке и в Ненецком автономном округе в 2018 году не было начато ни одной процедуры банкротства, также минимальное количество зафиксировано в Чеченской Республике, Севастополе и Республике Крым — два, четыре и семь человек соответственно. В список регионов, в которых возможностью облегчить свои финансовые трудности воспользовались не более 1% потенциальных банкротов, вошли Чукотка, Ненецкий АО, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Воронежская область, Еврейская АО и Республика Саха (Якутия).



«Количество потенциальных банкротов растет умеренными темпами, в первом полугодии 2018 года оно увеличилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: с 660 тысяч до 714 тысяч граждан. При этом их доля в общем количестве заемщиков с открытыми счетами снизилась с 1,4% до 1,3%. Средняя сумма долга потенциальных банкротов также снизилась за год с 1,83 миллиона до 1,79 миллиона рублей, — указывает и. о. генерального директора ОКБ Николай Мясников. — Основными драйверами банкротств остаются кредиты наличными. 74% случаев потенциальных банкротств приходятся на просрочку платежа по этому виду кредитов со средним остатком долга примерно 781 тысяча рублей, 11% случаев приходится на автокредиты со средним остатком долга более 1 миллиона рублей, чуть менее 7% приходится на ипотечные кредиты со средним остатком долга более 2,7 миллиона рублей, более чем в 5% случаев в категорию потенциальных банкротов переходят владельцы кредитных карт с задолженностью более 640 тысяч рублей».