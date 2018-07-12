На криптовалютной бирже WEX, ставшей преемницей аккаунтов биржи BTC-e, закрывшейся в прошлом году, курс биткоина на пике достигал отметки 8,999 тыс. долларов, в то время как на других криптобиржах биткоин не демонстрировал резких движений и на протяжении всего дня оставался около уровня 6,4 тыс. долларов.

Также необычная активность распространилась и на другие рынки WEX, включая USDT/USD, который на пике достигал отметки 1,78 доллара, сообщает Ttrcoin .

Некоторые наблюдатели, предполагают, что подобная динамика может служить признаком отсутствия фиатных резервов у биржи или других проблем. Другие допускают, что скачки курсов обусловлены низкой ликвидностью долларовых рынков WEX, а также высокой комиссией на вывод фиата.

Напомним, сегодня, 12 июля в 13:00 по Москве, запланирован уход биржи WEX на техническое обслуживание, который может занять до двух часов, согласно информации в официальном Twitter. Биржа, в свою очередь, никак не комментирует происходящее.