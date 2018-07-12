Мировая экономика в целом теряет от 15 трлн до 30 трлн долларов в год из-за недостаточной доступности образования для девочек и женщин, говорится в опубликованном докладе Всемирного банка.



Исследователи оценили прирост благосостояния, который могли бы дать всему миру недостаточно образованные женщины в случае полноценного обучения.

По данным ВБ за 2016 год, около 132 млн девочек в возрасте от шести до 17 лет во всем мире не посещают школу. Более 89% девочек оканчивают начальную школу, но лишь 77% имеют среднее образование, которое в большинстве стран составляет девять лет. В самых бедных странах только две трети девочек оканчивают начальную школу и всего лишь треть получает среднее образование.

Отмечается, что полноценное образование приводит к улучшению жизни девочек по нескольким параметрам. Они получают более высокую заработную плату (примерно в два раза выше) и более хорошие условия жизни, избегают вступления в брак и деторождения в раннем возрасте, то есть не достигнув 18 лет.

Как утверждается в отчете, если бы каждая девочка в мире получила полное 12-летнее образование, совокупный заработок женщин мог бы дополнительно привносить в мировую экономику до 30 трлн долларов в год.

