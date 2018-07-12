Минтруд проводит превентивные меры, чтобы не допустить на рынке дискриминацию по признаку возраста. Об этом заявил статс-секретарь — заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов, представивший на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике правительственный законопроект, предусматривающий повышение пенсионного возраста.

Он напомнил, что основная цель увеличения пенсионного возраста — повышение уровня пенсионного обеспечения граждан. «Если таких решений не принимать, то, к сожалению... у нас нет такой возможности — гарантировать выплату пенсий в размере как минимум выше, чем инфляция, даже в среднесрочной перспективе, — заявил Пудов, чьи слова приводятся в релизе Минтруда. — Решение, которое мы обсуждаем, позволяет эту нехорошую тенденцию исключить и обеспечить рост пенсий темпами более высокими, чем инфляция».

«Если ничего не делать, в лучшем случае размер пенсии будет индексироваться по инфляции», — добавил Пудов, пояснив, что это связано с ситуацией на рынке труда и демографическим фактором: число пенсионеров растет, а число граждан трудоспособного возраста сокращается. В Минтруде напомнили, что в конце 1950-х годов соотношение пенсионеров и трудоспособного населения составляло один к пяти, к концу 70-х годов — один к 3,8, а сегодня — один к двум.

Как сообщалось, изменение пенсионного возраста позволит индексировать страховые пенсии неработающим пенсионерам выше уровня инфляции — в среднем на 1 тыс. рублей в год. «Сейчас средняя пенсия составляет 14 400 рублей, в 2019 году пенсия составит 15 400 рублей. В 2024 году средняя пенсия составит 20 тысяч рублей», — сказал замминистра.

В ходе заседания был поднят вопрос дискриминации на рынке труда по признаку возраста. «Мы выгрузили информацию по персонифицированному учету в отношении людей пенсионного возраста на крупных предприятиях и взяли на жесткий мониторинг вопросы сокращения и увольнения. По каждому факту мы будем разбираться. Мониторинг ведется на уровне федеральном и региональном. Такие задачи поставлены перед региональными министрами, которые отвечают за службы занятости», — подчеркнул Андрей Пудов.

«В настоящее время подобной тенденции нет, но мы проводим превентивные меры, чтобы такую дискриминацию не допустить», — отметил он.



Замглавы Минтруда призвал россиян сообщать о подобной дискриминации в инспекцию по труду, в том числе через портал Онлайнинспекция.рф.