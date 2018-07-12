Добыча нефти в июне в странах — членах ОПЕК выросла до четырехмесячного максимума в 31,87 млн баррелей в сутки благодаря серьезному росту добычи в Саудовской Аравии — на 430 тыс. баррелей в сутки, до 10,46 млн. Об этом сообщается в июльском отчете Международного энергетического агентства, на который ссылается ТАСС.

На фоне такой динамики уровень исполнения соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи снизился со 158% в мае до 120% в июне, подсчитало МЭА.

Страны, не входящие в ОПЕК, но участвующие в соглашении, также снизили показатель — с 75% в мае до 66% в июне.

Россия, по данным МЭА, выполняла соглашение в июне на 50%, подняв добычу на 100 тыс. баррелей в сутки, до 11,45 млн баррелей. «Уже в июне эти два ключевых производителя [Россия и Саудовская Аравия] разделили между собой рост добычи более чем на 500 тысяч баррелей. Если же Саудовская Аравия решит в июле увеличить добычу до 11 миллионов баррелей, это станет вызовом для России», — отмечают эксперты МЭА.

Только три страны из тех, что участвуют в соглашении о сокращении добычи нефти ОПЕК+, обладают технической возможностью оперативно нарастить добычу в рамках новых договоренностей — это Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт, отмечают эксперты. В целом Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт смогут в июле увеличить добычу на 0,5 млн баррелей в сутки.

Агентство сохранило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2018 году на уровне 1,4 млн баррелей в сутки. В 2019 году МЭА ожидает роста спроса на уровне 1,4 млн баррелей в сутки. «В первом полугодии 2019 года, в отличие от сильной первой половины 2018 года, мы увидим рост спроса около 1,2 миллиона баррелей в сутки с ускорением до 1,6 миллиона баррелей в сутки во втором полугодии 2019 года», — говорится в докладе.



Ранее ОПЕК опубликовала свой первый прогноз темпов роста мирового спроса на нефть в 2019 году — на уровне 1,45 млн баррелей в сутки.