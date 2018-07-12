Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за первую декаду июля составила 6,39% против 6,41% за третью декаду июня. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Банком России в четверг.

Таким образом, по сравнению с концом июня ставка снизилась на 0,02 процентного пункта.

Минимальное за всю историю наблюдений ЦБ значение показателя в 6,05% было зафиксировано в первой декаде июня, а во второй декаде максимальная ставка выросла впервые с октября 2017 года.

На пиковой отметке в 15,635% максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам находилась в конце декабря 2014 года — после резкого повышения Центробанком ключевой ставки (сразу на 6,5 п. п. до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.

Напомним, с 26 марта текущего года ключевая ставка Банка России снижена на 0,25 п. п. до 7,25% годовых. На последнем заседании 15 июня Центробанк сохранил ключевую ставку на этом уровне.

В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения входят Сбербанк , Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-Банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.