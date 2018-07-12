Год тюремного заключения, штраф в 20 тыс. долларов и конфискацию 40 биткоинов получила американка Тереза Тетли. Суд Лос-Анджелеса признал ее виновной в торговле криптовалютой без лицензии и отмывании денег, полученных от продажи наркотиков. Это первый подобный случай в Южной Калифорнии, пишет BitcoinExchangeGuide.

Она будет находиться под надзором полиции в течение трех лет после освобождения. Тетли задержали после того, как агент спецслужб под прикрытием связался с ней, чтобы отмыть деньги, якобы полученные от продажи наркотиков.

Американка сказала, что не хотела нарушать закон, а трейдинг был для нее своеобразным хобби. Она отметила, что ошиблась, но извлекла из этой ситуации уроки.

Тетли работала на площадке LocalBitcoins, ежегодно она зарабатывала приблизительно 300 тыс. долларов. Трейдер признала свою вину в том, что обменяла 80 биткоинов на 70 тыс. долларов, которые были получены в результате продажи наркотиков.