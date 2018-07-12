Тайваньская компания HTC запланировала выход своего блокчейн-смартфона Exodus на международный рынок на осень.

Смартфон будет оснащен аппаратным криптокошельком и поддержкой децентрализованных приложений. В частности, в продажу Exodus поступит с предустановленной мобильной версией популярной игры CryptoKitties. Но функции хранения идентификационных данных в нем не будет, сообщает ForkLog .

Как заявил директор по децентрализации Фил Чен, в долгосрочной перспективе HTC рассматривает возможность выпуска телефона с возможностью майнинга криптовалюты и планирует выпустить соответствующий whitepaper до конца 2018 года.