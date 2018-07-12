Цена гаджета составит около 1 тыс. долларов.
Тайваньская компания HTC запланировала выход своего блокчейн-смартфона Exodus на международный рынок на осень.
Смартфон будет оснащен аппаратным криптокошельком и поддержкой децентрализованных приложений. В частности, в продажу Exodus поступит с предустановленной мобильной версией популярной игры CryptoKitties. Но функции хранения идентификационных данных в нем не будет, сообщает ForkLog.
Как заявил директор по децентрализации Фил Чен, в долгосрочной перспективе HTC рассматривает возможность выпуска телефона с возможностью майнинга криптовалюты и планирует выпустить соответствующий whitepaper до конца 2018 года.
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