В ближайшие дни Национальное собрание Южной Кореи, предположительно, рассмотрит множество законодательных инициатив, связанных с регулированием криптовалют. С 13 по 26 июля члены ряда политических партий страны представят свои предложения по регулированию сферы криптовалют, начального размещения монет (ICO) и блокчейна.

Как именно будет протекать процесс, неизвестно, так как члены Национального собрания «остаются преимущественно разрозненными» при обсуждении проблемы криптовалют, сообщает Ttrcoin .

Также представитель «Свободной Кореи» Сон Хе-кьюн будет участвовать в дебатах с Корейским агентством по интернету и безопасности касательно безопасности местных бирж криптовалют в этом месяце. Мероприятие организуется в свете недавнего взлома бирж криптовалют Coinrail и Bithumb.