Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о взаимодействии аудиторов банков с Банком России, которые дополнен нормами о праве ЦБ проводить проверки кредитных и некредитных финансовых организаций без их предварительного уведомления.

Документ предоставляет возможность сотрудникам Банка России с разрешения председателя ЦБ или его заместителя проводить такое контрольное мероприятие, в частности, при наличии обоснованных предположений, что деятельность таких организаций наносит ущерб их кредиторам, вкладчикам, клиентам или создает угрозу их законным интересам. Это мероприятие может проводиться как дистанционно, так и непосредственно с заходом в помещение, где расположена организация, но тогда должны быть два свидетеля либо применяться видеозапись или фото- и киносъемка.

Этот механизм прорабатывался в связи с проблематикой забалансовых вкладов, которые не учитываются в системе бухучета кредитной организации, пояснил на заседании комитета директор юридического департамента Банка России Алексей Гузнов. «Возникали конфликтные ситуации, которые, в том числе, бросали тень на надежность системы страхования вкладов. Потому что, естественно, система страхования вкладов работает только с теми вкладами, которые видны, которые понятны и в отношении которых, в том числе, выплачены страховые взносы», — напомнил он.

Поэтому предлагается один из механизмов, который бы позволил противодействовать такого рода правонарушениям со стороны должностных лиц банка, отметил представитель ЦБ. При этом он подчеркнул, что это не является мероприятием, которое связано с оперативно-разыскной деятельностью».