Правительство на заседании в четверг одобрило план по ускорению инвестиций, передает РБК . По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, после принятия плана правительству будет необходимо доработать «отраслевой раздел плана, включающий ключевые показатели эффективности».

Как напомнил в своем выступлении Медведев ( стенограмма публикуется на сайте Кабмина), в послании президента была обозначена задача по доведению доли инвестиций в основной капитал в валовом внутреннем продукте до 25% (сейчас это порядка 21%, напоминает РБК. — Прим. Банки.ру), в первую очередь для направления их на модернизацию и технологическое обновление реального сектора экономики. «Это задача сложная, масштабная, рассчитанная не на один год, но без ее решения мы вряд ли сможем добиться необходимых темпов экономического роста, не сможем стабильно развиваться при той конкуренции, и экономической, и политической, и технологической, которая существует. Надо скоординировать действия всех участников, подключить экспертов, бизнес и распределить ресурсы, которыми мы располагаем», — подчеркнул премьер.

Он сообщил, что проект плана подготовило по его поручению Минэкономразвития. Работа будет структурирована по четырем блокам.

«Во-первых, это системные меры по улучшению инвестиционного климата и снижению издержек бизнеса. Речь идет о том, чтобы деловая среда стала более стабильной и комфортной для частных инвесторов, чтобы мы создали условия на макроуровне и поддерживали их в дальнейшем, обеспечили предсказуемые правила игры в области неналоговых платежей и тарифного регулирования, довели до завершения реформу контрольно-надзорной деятельности», — рассказал глава правительства.

Во-вторых, по его словам, надо активнее решать инфраструктурные проблемы, они остаются одним из главных препятствий для инвестиций. По сути, предстоит создать высокотехнологичный «инфраструктурный каркас» для инвестиций, который поможет каждому региону найти собственные точки роста.

«Мы приняли решение о создании Фонда развития — это серьезный ресурс. Надо определить механизмы инвестирования этих денег, порядок отбора инфраструктурных проектов и методику оценки результатов. Но только за государственные деньги мы инфраструктурные проблемы не решим, это очевидно. Надо активнее привлекать в эту сферу частных инвесторов. Если это необходимо, корректировать законодательство так, чтобы у нас было больше возможностей для участия в проектах государственно-частного и муниципально-частного партнерства. У предпринимателя должна быть в этом смысле свобода выбора подходящей финансовой и инвестиционной схемы», — отметил премьер-министр.

В-третьих, для того чтобы бизнес стал активнее вкладываться в производственные проекты, нужна здоровая конкурентная среда, указал он. В этом разделе предусмотрены меры по постепенному сокращению доли государства на конкурентных рынках, в том числе через законодательно закрепленное ограничение на создание государственных структур.

«И, в-четвертых, финансовое обеспечение инвестиций, — заключил Медведев. — На сей счет есть конкретные предложения. Речь идет о том, чтобы сделать длинные деньги более доступными для малого и среднего бизнеса, инвестиции — более привлекательными и надежными».



В дальнейшем для отраслевых министерств должны быть установлены конкретные ключевые показатели эффективности по привлечению инвестиций в увязке с отраслевыми мерами по их достижению. Нужно это сделать не позднее 1 октября текущего года, уточнил глава Кабмина.



РБК, чей корреспондент присутствовал на заседании, упоминает еще о пятом блоке в плане МЭР: это увеличение инвестиций в секторе энергетики, промышленности и транспорта. Глава МЭР Максим Орешкин, представляя документ перед Кабмином, назвал в качестве одного из важных направлений работу по повышению эффективности компаний с госучастием. «Речь идет о корректировке систем ключевых показателей эффективности, пересмотре долгосрочных программ развития в целях повышения эффективности инвестиций, фиксации единых принципов дивидендной политики», — пояснил министр.

