Завершено расследование уголовного дела в отношении Дмитрия Захарченко по трем эпизодам преступлений, а изъятые у него ранее 9 млрд рублей перечислены в бюджет. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

«Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России завершено расследование уголовного дела по трем эпизодам преступлений в отношении бывшего заместителя начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко. Он обвиняется в получении двух взяток (статья 290 УК РФ) и воспрепятствовании производству предварительного расследования (статья 294 УК РФ)», — указано в релизе.

По данным следствия, в 2014 году Захарченко и его сообщник, сотрудник правоохранительных органов, с целью последующего получения взятки инициировали проверки контролирующими органами ряда предприятий, принадлежащих предпринимателю, который занимается поставками продуктов и ресторанным бизнесом. Понимая, что в таких условиях бизнес вести будет невозможно, предприниматель вынужден был передать Захарченко и его сообщнику в качестве взятки 800 тыс. долларов за совершение действий по службе в пользу взяткодателя. При этом первоначально соучастники требовали передать им 5 млн долларов.

В 2015 году Захарченко и его сообщник за общее покровительство потребовали от того же предпринимателя 50-процентную скидочную карту сети ресторанов. Используя карту, Захарченко сэкономил более 3 млн рублей при оплате счетов в этих ресторанах, которые посещал регулярно. В среднем счет за одно посещение заведения составлял 80 тыс. рублей, соответственно, Захарченко получал скиду в 40 тыс. рублей. В одном случае 50-процентная скидка в ресторане достигала 135 тыс. рублей. Все это являлось взяткой в виде незаконных услуг имущественного характера, поясняют в СК.

По данным следствия, в 2016 году Захарченко, используя свое служебное положение, воспрепятствовал следствию и предупредил свою знакомую о предстоящем обыске по уголовному делу о мошенничестве, организовав вывоз всех документов и оргтехники, чтобы предотвратить их изъятие.

Как поясняет, в частности, ТАСС со ссылкой на материалы дела, «в январе 2016 года Захарченко получил сведения о проведении обыска в квартире финансового директора Нота-Банка Галины Марчуковой и предупредил ее о предстоящих оперативно-разыскных мероприятиях в связи с расследованием уголовного дела по уклонению клиента банка — ОАО «Электрозавод» от уплаты налогов».

Следствием продолжается расследование других эпизодов получения взяток Дмитрием Захарченко, говорится в сообщении СК. Соучастник находится в розыске.



«Во исполнение решения Никулинского районного суда Москвы на счет Казначейства России перечислено более 9 млрд рублей из имущества Дмитрия Захарченко, которое подлежало обращению в доход государства. Деньги Захарченко перечислены в бюджет», — добавляют в Следственном комитете.