BitPico, группа анонимных майнеров и биткоин-специалистов, сообщила, что по итогам проверки сети bitcoin cash обнаружила доказательства колоссальной централизации сети криптовалюты. По их словам, стресс-тест, о начале которого они объявили парой недель ранее, показал, что 98% полных нод в сети bitcoin cash «расположены в одном серверном шкафу».

По оценке исследователей, поддержание полных нод bitcoin cash стоит Роджеру Веру и Джихану Ву, главе китайского майнингового производителя Bitmain, около 100 тыс. долларов ежемесячно или 1,2 млн долларов в год, сообщает Foxcoin .

Напомним, в конце июня BitPico пообещала, что подвергнет bitcoin cash​ стресс-тесту. Цель команды - продемонстрировать, насколько нестабильна и централизована эта сеть​.