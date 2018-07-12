Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) начал открывать индивидуальные инвестиционные счета доверительного управления .

Инвестор может получать доход от вложений в ценные бумаги, а также гарантированный государством 13-процентный налоговый вычет, не отвлекаясь при этом на управление активами: всю работу за него сделают профессиональные управляющие, которые хорошо разбираются в тонкостях рынка.

Чтобы завести счет, клиенту достаточно оставить заявку на сайте УБРиР, подготовку необходимых документов возьмут на себя специалисты банка. Минимальный первоначальный взнос для открытия ИИС доверительного управления составляет 100 тысяч рублей, размер дополнительных взносов – от 50 тысяч рублей, при этом совокупная сумма пополнения счета не должна превышать 1 миллион рублей в год. Частичное снятие средств не предусмотрено.

Базовая стратегия банка для начинающих инвесторов предполагает вложение средств в облигации федерального займа (ОФЗ) с реинвестированием купонов, что позволяет обеспечить доходность выше ставок по депозитам при низком уровне риска, прокомментировал руководитель дирекции финансовых рынков УБРиР Владимир Зотов. «Облигации позволяют заранее спрогнозировать, на какой размер прибыли можно рассчитывать. Что касается ОФЗ, их часто называют образцом безрисковой доходности: приобретая эти ценные бумаги, инвестор напрямую дает деньги в долг министерству финансов», – отметил Владимир Зотов.

Механизм ИИС предусматривает два типа налоговых вычетов*. Первый тип (вычет на взносы) подходит для инвесторов, имеющих официальный доход, с которого выплачивается НДФЛ. Второй тип (вычет на инвестиционный доход) разработан для тех, кто ориентирован на долгосрочные вложения или не имеет доходов, облагаемых по ставке 13 процентов. Для получения вычета клиенты УБРиР могут воспользоваться сервисом возврата налогов : личный консультант подскажет, какие бумаги необходимо собрать, и поможет грамотно их оформить.

«В настоящее время услуга доверительного управления доступна для наших клиентов в Екатеринбурге. Однако уже в ближайшие месяцы появится опция дистанционного открытия инвестиционного счета через интернет-банк УБРиР, которой смогут воспользоваться жители других регионов», – добавил Владимир Зотов.

* ИИС открывается на неограниченный срок, однако минимальный срок инвестирования составляет 3 года с даты заключения договора. При закрытии ИИС до истечения 3 лет все ранее полученные из бюджета суммы вычетов по закону подлежат возврату в бюджет.