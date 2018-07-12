Центробанк запустит пилотные проекты по снятию и пополнению банковских карт в магазинах малонаселенных пунктов в этом году. Об этом «Известиям» рассказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаил Мамута. Кассиры в магазинах будут принимать средства и зачислять их на счет или же снимать деньги с карты.

Через терминал, который стоит в торговой точке, кассир будет принимать деньги и зачислять их на счет или же выдавать наличные с карты. Уведомление о совершении операции гражданин получит по СМС, как при любой эквайринговой операции.

Мамута отметил, что торговая инфраструктура, принимающая карты, есть почти везде и ряд крупных российских банков считает, что у этой системы большой потенциал.

ЦБ сейчас анализирует зарубежный опыт внедрения такой услуги и при наличии должного механизма контроля рисков будет всерьез его рассматривать. Изучение этого инструментария и проведение «пилотов» запланированы на этот год, подчеркнул Мамута.

Эксперты считают, что услуга по пополнению депозитов и банковских карт, а также снятию наличных действительно была бы полезна в регионах и отдаленных населенных пунктах, где мало банкоматов и отделений.



Тем временем банки уже готовятся к внедрению услуги по снятию наличных с карт, но не в малонаселенных пунктах, как предлагает ЦБ, а в больших городах и гипермаркетах. В частности, банк «Русский Стандарт» в ближайшее время реализует эту возможность в продуктовых супермаркетах сети «Фасоль» (бренд METRO Cash & Carry). В банке объяснили, что для получения наличных в торговой точке достаточно будет расплатиться банковской картой Mastercard или Maestro за покупку и попросить кассира выдать необходимую сумму наличными. Максимальный размер снятия наличных за одну операцию составит 5 тыс. рублей.

Сбербанк запускает собственный проект по снятию наличных в POS-терминалах. «На данный момент мы тестируем сервис в некоторых регионах с ограниченным числом партнеров», — отметили в пресс-службе финансовой организации. В пресс-службах Райффайзенбанка, МКБ и ВТБ также сообщили, что рассматривают возможность применения данной технологии. В Почта Банке анализируют экономическую целесообразность применения схемы по снятию наличных и пополнению вкладов в торговых сетях.