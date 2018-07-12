Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий экспортерам возвращать валютную выручку по внешнеторговым договорам в иностранной валюте и в рублях, сообщает ТАСС.

Документ корректирует механизм страхования экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и политических рисков. Закон инициирован правительством РФ. Его нормы будут применяться при наступлении страховых случаев, когда российские экспортеры застраховали дебиторскую задолженность иностранных покупателей. Также закон касается операций по уплате страховой премии, выплате страхового возмещения по договорам страхования экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и (или) политических рисков, операций по выплате вознаграждения и выплате иностранной валюты по сделкам, обеспечивающим исполнение обязательств нерезидента по внешнеторговому договору.

Резидент признается исполнившим обязанности по репатриации валютной выручки, если он обеспечил получение на свои счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты РФ, говорится в пояснительной записке к документу. Средства должны быть получены по сделке, которая обеспечивает исполнение обязательств нерезидента по внешнеторговому договору в установленном порядке и установленные сроки.

Сейчас экспортеры обязаны зачислять на эти счета иностранную валюту, даже если контрагент по условиям договора производит оплату поставленной продукции в рублях.

Ко второму чтению была одобрена поправка правительства, направленная на защиту российских экспортеров в условиях санкций, — она позволит не штрафовать российских экспортеров, которые попали под санкции иностранных государств, за нерепатриацию валютной выручки в РФ.



Поправка к закону касается только компаний-экспортеров, которые попали под санкции и счета которых заморожены, отмечал ранее замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев. По его словам, поправка согласована с ЦБ. Речь идет о тех компаниях-экспортерах, которые на основании введенных против них санкций включены в перечень, утвержденный ФНС по согласованию с Минфином.