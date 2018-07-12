За тот период, пока ныне занимающая должность вице-премьера правительства Татьяна Голикова возглавляла Счетную палату, удалось вернуть в бюджет 39,2 млрд рублей. Такую цифру она озвучила в интервью «Комсомольской правде» , опубликованном в четверг.



«Цифра не секретная. За тот период, что я руководила Счетной палатой, удалось вернуть в бюджет 39,2 миллиарда рублей. Но важнее, сколько удалось предотвратить нарушений. Эта сумма — более чем 200 миллиардов рублей. Это значит, что во время проверок выявлялись факты, которые могли привести к неэффективному или незаконному использованию ресурсов», — сказала Голикова, уточнив, что все эти действия пресекались в процессе проверок.

Напомним, в мае, подводя в Госдуме итоги пребывания на посту главы Счетной палаты, Голикова называла другую цифру возвращенных в бюджет средств — 42,4 млрд рублей. Тогда она добавила, что «мало какой федеральный орган может этим похвастаться».