Вице-премьер правительства Татьяна Голикова рассказала в интервью «Комсомольской правде» , почему уходила в слезах с поста главы Счетной палаты. Все дело в людях, сказала она.

«Я очень трепетно отношусь к людям, с которыми работаю. За длинную трудовую жизнь у меня создалась команда. Но должность заместителя председателя правительства — это другая позиция, ты не можешь привести за собой большое количество людей. Ты по крупицам собирал профессионалов, и сейчас главное — этих людей не потерять, даже перейдя на другую работу. Вот это и вызвало ту самую эмоцию», — объяснила Голикова.

Напомним, в мае Госдума досрочно освободила Голикову от должности председателя Счетной палаты. После обсуждения вопроса о досрочном снятии Голиковой с поста главы Счетной палаты ей предоставили слово. В финале выступления на ее глаза навернулись слезы, но сначала ей удалось сдержаться. «Завершая… Сложно говорить», — произнесла Голикова и все же расплакалась. Она поблагодарила аудиторов и коллектив Счетной палаты и покинула трибуну под аплодисменты депутатов.