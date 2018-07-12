Правительство планирует увеличить максимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума трудоспособного гражданина, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Мы сейчас готовим законопроект, который будет пересматривать минимальный и максимальный размер пособия по безработице. Мы полагаем, что максимальный размер пособия должен равняться прожиточному минимуму трудоспособного гражданина. Сейчас думаем о том, какой период должно выплачиваться это пособие по безработице», — сказала Голикова.

По ее словам, также планируется увеличить финансовое обеспечение активных программ занятости (программ переобучения и переподготовки), ориентировав их на помощь гражданам предпенсионного возраста.

«В последнее время с учетом того, что сам уровень безработицы невысокий, регионы и не реализовывали их в активном виде. Но мы собираемся их, дав дополнительные ресурс, нацелить на то, чтобы они предметно работали с этой категорией (граждан предпенсионного возраста. — Прим. ред.), поскольку мы видим через систему органов службы занятости и Роструда те самые риски и нарушения, которые могут возникать», — пояснила вице-премьер.

Ранее Министерство труда и социальной защиты РФ сообщило о начале разработки законопроекта, который упростит назначение пособия по безработице и увеличит его размер. Согласно информации Минтруда, планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в силу — январь 2019 года.

Сегодня минимальный размер пособия по безработице в России составляет 850 рублей, максимальный — 4,9 тыс. рублей. Прожиточный минимум пенсионера в целом в России за I квартал 2018 года составил 8 269 рублей, средний размер прожиточного минимума трудоспособного гражданина — 10 842 рубля.