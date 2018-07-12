Система индивидуального пенсионного капитала, которая должна прийти на смену замороженной в 2013 году накопительной части пенсии, будет сформирована в окончательном варианте к осени. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказала вице-премьер правительства Татьяна Голикова.



«Коллеги из Минфина и Центробанка отрабатывают концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Профсоюзы и работодатели сходятся в одном — порядок накоплений должен быть добровольным (раньше был обязательным. — Прим. ред.). Сейчас эта конфигурация отрабатывается. Думаю, к осени процесс завершим», — сказала Голикова.



По ее словам, пенсионная система у нас будет многоуровневая. «С одной стороны, солидарная. С другой — накопительная, с пожизненным наследованием», — уточнила она.

Накопительную часть, которая была заморожена в 2013 году, планируется модернизировать.

«Очевидно, что сверхвысокий уровень пенсий государство своими ресурсами обеспечить не может. Здесь важно создать правильную инфраструктуру. Чтобы люди наконец поверили, что их накопления будут реальной прибавкой, когда они выйдут на пенсию», — пояснила вице-премьер.

Комментируя вопрос о необходимости повышения пенсионного возраста, она указала на «серьезную нагрузку на работающих граждан». «В 70-е годы на одного пенсионера приходилось 3,7 работающих, а сегодня — 1,2, если в расчет взять только тех людей, которые работают официально и уплачивают страховые взносы», — пояснила Голикова.

Она добавила, что тот законопроект о пенсионной реформе, который находится в Госдуме, — консолидированная позиция правительства.

Система ИПК должна вступить в силу c 1 января 2019 года. По предлагаемой Пенсионным фондом концепции, индивидуальный пенсионный капитал будет формироваться за счет добровольных отчислений граждан в негосударственные пенсионные фонды.

