Правительство намерено как можно жестче учитывать тех, кто работает в «тени». Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказала вице-премьер Кабмина Татьяна Голикова.

«Правительство этим занималось и занимается. Мы с коллегами из Пенсионного фонда, Федеральной налоговой службы и Фонда обязательного медстрахования приняли решение, что нужно как можно жестче учитывать этих людей. Тех, которые официально не работают и не платят страховые взносы, но при этом пользуются, например, медицинскими услугами», — сказала Голикова.

На вопрос, как вычислить тех, кто работает, но не платит, она ответила: «Сразу не узнаем, но будем двигаться в этом направлении».

«Закон, который сейчас принят в Госдуме во втором чтении, предполагает персонифицированный учет в системе ОМС. Но это крупица в той большой работе, которую надо делать», — рассказала вице-премьер.

Она подчеркнула, что проблема тех, кто работает в «тени», — они не понимают, что о старости нужно думать уже в молодом возрасте.

«В итоге когда они выходят на пенсию, то считаются только уплаченные страховые взносы. И пенсия получается маленькая. Если кто-то из них был разумный и откладывал что-то со своего черного заработка, его обеспечение будет больше. Кто не копил, а тратил, тот попадает в плохую ситуацию», — пояснила Голикова.

С другой стороны, оговаривается она, зачастую перейти на оплату вбелую сложно. «Если люди ставят вопрос перед работодателем, их могут уволить за неподчинение», — говорит вице-премьер.