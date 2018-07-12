После обвала в среду нефтяных котировок на основные сорта и эталонный Brent на 6% до $73 за баррель, который был вызван увеличением объема добычи нефти Саудовской Аравией на 459 тыс. б/с (до 10,48 млн б/с), в четверг инвесторы постараются поднять упавшие в цене американские акции в ожидании хороших отчетов корпораций за II квартал. Поэтому страх за снижение мировой экономики от расширения торговой войны между США и Китаем займет вторую-третью роль.

Напомним, до конца августа США могут ввести новые пошлины против китайских товаров и более того - обещали вводить дополнительные пошлины если Китай будет симметрично отвечать. В пятницу, когда саммит НАТО будет закончен, инвесторы начнут готовиться к встрече президентов США и РФ 16 июля. Многие ждут позитивного исхода встречи, что поможет российскому рынку вырасти. Котировки пары доллар/рубль также закладывают позитивный сценарий, поэтому слабо отреагировали на обвал нефти.

К тому же, коэффициент 90-дневной корреляция между рублем и нефтью остается на уровне 0,1 пункта после апрельских санкций, что говорит о том, что политика сильнее влияет на российский рынок, чем динамики нефтяных котировок.