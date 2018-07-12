Глава Роструда Всеволод Вуколов в ходе круглого стола «Как реформировать пенсионную систему в интересах устойчивого социально-экономического развития России» заявил, что люди старшего возраста могут стать серьезным ресурсом для развития экономики после увеличения пенсионного возраста.

По его словам, то, что правительство внесло сегодня и обсуждает этот вопрос увеличения пенсионного возраста, это в какой-то степени подарок предпринимателям, сообщает ТАСС .

«На рынке труда остается достаточно большое количество населения, которое хочет продолжать работу. В связи с тем, что предприниматели получили такой подарок, мы надеемся на их ответственность», - пояснил Вуколов и подчеркнул, что тянуть дальше с увеличением пенсионного возраста нельзя. Если в 1970 году в России было примерно 3,7 работающих на одного пенсионера, то сейчас практически 1,8. При этом, по данным Роструда, 50% людей пенсионного возраста (сегодня это женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет) продолжают работать.

По его мнению, работодатели и службы занятости должны реализовывать образовательные программы для граждан 45-50 лет, чтобы они смогли найти себя на рынке труда.