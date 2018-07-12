Поставщикам могут запретить включать расходы на уплату комиссий банкам при расчете тарифов ЖКХ. Прямое указание на это Федеральная антимонопольная служба намерена включить в законодательство. Таким образом планируется создать условия для утверждения экономически обоснованных тарифов, пишут «Известия» .

При этом служба не оценивала агрегированную долю таких комиссий в тарифах, а их размер существенно различается и зависит от договоренностей между поставщиком и банком, а также от региона, пояснила замначальника управления контроля финрынков ведомства Лилия Беляева.



Комиссии, которые платят банкам поставщики услуг и конечные потребители, различаются в несколько раз. Так, ресурсоснабжающие организации перечисляют кредитным учреждениям комиссию в размере до 0,8%, а потребителям банки часто выставляют другой тариф — 2—2,5%, отметил директор по правовым вопросам ГК «Росводоканал» Дмитрий Тимофеев.

Ко всем расходам ресурсоснабжающих организаций, учитываемым при установлении тарифов, предъявляется требование экономической обоснованности цены: регулятор оценивает ее рыночную конкурентность до включения в тариф, подчеркнул эксперт.

Предложение ФАС очевидно направлено на повышение прозрачности оплаты услуг ЖКХ, но оно требует более детального рассмотрения, полагают эксперты. При этом само по себе наличие или отсутствие затрат на банковскую комиссию в коммунальных тарифах вряд ли скажется на конкуренции на рынке платежных услуг: если эти затраты лягут на поставщика, он постарается их минимизировать, а если на потребителя — он будет искать оптимальные варианты, через какую систему с наименьшими потерями их оплатить.

