Федеральная антимонопольная служба не исключает введения регуляторного воздействия на рынке нефтепродуктов в случае, если рост цен на них будет опережать инфляцию. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил заместитель руководителя ФАС Даниил Фесюк, который в четверг проводил в Туле совещание по вопросам развития конкуренции.

«То, что удалось стабилизировать ситуацию с ценами на рынке нефтепродуктов, — я думаю, это очевидно. Другой вопрос, что отдельные действия поставщиков демонстрируют сегодня разбалансировку оптовых и розничных рынков нефтепродуктов. В этой связи мы сейчас проводим глубокий анализ, является ли это естественным процессом, или это [влияют] недобросовестные участники рынка, прежде всего розничного. В любом случае мы будем удерживать показатель тот, который у нас всегда был в трехлетнем промежутке, и мы никогда не выходили по росту цен на нефтепродукты за показатели инфляции. В этой связи, если этот показатель не будет достигнут естественным образом, будем вынуждены выходить на регуляторное воздействие», — сказал Фесюк.

Также он отметил, что по всем фактам завышения цен на моторное топливо органы ФАС проводят проверку.

По информации Росстата, цены на бензин в России в мае 2018 года выросли на 5,6% по сравнению с апрелем, а в годовом выражении — на 11,3%. С начала года, по данным Росстата на 10 июня, средние цены на бензин в РФ увеличились на 8,2%, а на дизельное топливо — на 8,5%.

Для их сдерживания правительство РФ вынуждено было снизить с 1 июня акцизы на бензин на 3 тыс. рублей с 1 тонны и на дизельное топливо на 2 тыс. рублей с 1 тонны и отказаться от планового повышения акцизов на 700 рублей с 1 июля. Кроме того, власти договорились с нефтекомпаниями о «заморозке» цен на топливо и росте поставок на внутренний рынок, пригрозив в случае подорожания бензина повысить экспортную пошлину на нефтепродукты.



В конце июня 2018 года руководитель ФАС Игорь Артемьев отметил стабилизацию цен на горюче-смазочные материалы. По его словам, только в некоторых регионах РФ отмечается небольшое увеличение — на доли процента — стоимости отдельных нефтепродуктов, что связано с деятельностью независимых АЗС и их попыткой несколько увеличить свою маржинальность.