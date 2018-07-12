Инфляция может превысить 4% в конце 2018 — начале 2019 года из-за повышения НДС, говорится в очередном выпуске «Мониторинга экономической ситуации в РФ» РАНХиГС и Института Гайдара.



Дальнейшее нарастание геополитической напряженности и отток капитала с развивающихся рынков могут стать факторами, способствующими ослаблению рубля, которое усугубится в случае падения цен на энергоносители, считают эксперты.

«Значительный проинфляционный эффект будет иметь повышение НДС с 2019 года. По нашим оценкам, дополнительный вклад этой меры в инфляцию может достичь 1,5 процентного пункта. Причем цены начнут расти уже в текущем году вследствие роста инфляционных ожиданий (а также потребления) и могут в конце 2018 — начале 2019 года превысить целевой ориентир ЦБ РФ в 4%», — отмечается в мониторинге.

По мнению аналитиков, в 2018 году ЦБ вполне может отказаться от дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики либо ограничиться минимальным снижением ключевой ставки на 0,25 п.п., до 7%.