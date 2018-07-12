Курс рубля может снизиться во втором полугодии 2018-го на фоне роста процентных ставок в США и закупок валюты российским Минфином, говорится в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА» «Макровзгляд: российская экономика в точке перегиба».



«Ключевым фактором, определяющим динамику курса в ближайшие полтора года, будет совокупность кредитно-денежной политики ЦБ РФ и ФРС. Минфин начал закупать на рынке доллары на сумму дополнительных нефтегазовых доходов с целью укрепления стабильности курса и снижения его чувствительности к ценам на нефть. Мы ожидаем некоторого ослабления рубля во втором полугодии на росте ставок в США и закупках валюты в Фонд национального благосостояния», — отмечается в исследовании.



Ситуация на мировых рынках обострилась из-за риска акселерации торговой войны и расширения распродаж с развивающихся рынков на все инструменты, продолжают эксперты. По их мнению, эти риски представляются максимальными за последние годы. «Политика ФРС является ключевым драйвером. Скорее всего, до конца года рубль будет колебаться в районе 62—66 за доллар, отражая глобальную панику в большей степени, чем дорогую нефть», — говорится в обзоре.



Эксперты напоминают, что Минфин в условиях радикально профицитного бюджета после небольшой задержки в апреле продолжил закупать доллары на сумму дополнительных нефтегазовых доходов. «Это добавило давление на рубль на фоне распродаж на развивающихся рынках», — отмечается в исследовании.



Вместе с тем высокие реальные процентные ставки и поступления от экспорта будут компенсировать эти факторы, считают аналитики. Резервы ЦБ РФ, без учета курсовых разниц, последние несколько месяцев остаются на относительно стабильном уровне.



Напомним, с 2017 года в России действует новое бюджетное правило. На все доходы от продажи нефти по цене свыше 40 долларов за баррель Минфин покупает валюту и направляет ее в Фонд национального благосостояния. При этом если бы не было бюджетного правила, то курс доллара сейчас составлял 50 рублей , говорил в июне первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.