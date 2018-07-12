Падение котировок криптовалюты может быть связано с недостаточным уровнем защиты от кибератак, рассказал в интервью ТАСС директор по развитию платформы промышленного интернета "Лаборатории Касперского" Андрей Суворов.

«Атаки на биржи в определенной степени подрывают интерес. Падение спроса и падение котировок связаны, в том числе, с киберзащищенностью», — сообщил Суворов в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ.

При этом, согласно прогнозу «Лаборатории Касперского», на рынке криптовалюты в 2018 году будет фигурировать большое количество атак и уязвимостей, напомнил эксперт.

Суворов отметил, что технология блокчейн, на основе которой работают криптовалюты, в области кибербезопасности выглядит перспективной.

«Конкретные программы всегда пишут люди, и мы понимаем, что в этих разработках в большей или меньшей степени уделяется внимание направлению киберзащищенности. Речь идет не только об этапах, когда такую систему создают, но и об этапах, когда эту систему надо постоянно мониторить на предмет уязвимости», — добавил он.