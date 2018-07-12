Необходимо поддерживать микрофинансовые организации, выдающие займы представителям малого и среднего предпринимательства, и сохранить для них доступ к бюджетному финансированию, сделать привлекательными для инвесторов, а также дать возможность использовать различные инструменты государственной поддержки субъектов МСП. Такие предложения участников рынка получил Банк России по итогам анкетирования микрофинансовых организаций, работающих с МСП. Результаты анализа полученных при опросе данных обсуждались в ходе заседания экспертного совета по микрофинансированию и кредитной кооперации, на которое были приглашены сотрудники Корпорации МСП и Министерства экономического развития РФ, уточняется в сообщении Центробанка.

В ЦБ подчеркивают, что расширение сегмента, финансирующего субъектов МСП, является для регулятора одним из приоритетов развития рынка микрофинансирования. При этом подавляющее большинство таких МФО — некоммерческие фонды поддержки предпринимательства, в капитале которых есть доля регионального или муниципального участия. Всего в начале 2018 года малому и среднему бизнесу займы выдавали 380 из 2 271 МФО, из них 226 приняли участие в опросе (две трети участников опроса составили фонды поддержки предпринимательства, оставшаяся треть — коммерческие МФО, также выдающие займы предпринимателям).

По данным опроса, более чем в 70% случаев микрозаймы МСП направляются на пополнение оборотных средств — покрытие так называемых кассовых разрывов. Основным видом обеспечения по микрозаймам МСП в МФО являются автомобили (30—50% в зависимости от вида организации) и недвижимость (30—40%). Доля необеспеченных микрозаймов в коммерческих МФО составляет около 40%; в некоммерческих почти все займы имеют обеспечение.

Опрос также показал, что более 85% МФО, обратившихся за участием в программах поддержки МСП, получают одобрение, однако отмечают слишком долгое рассмотрение и оформление документов. Среди других проблем МФО данного сегмента назвали большой объем разнообразной отчетности, которую требуется представлять различным государственным органам помимо регулятора. Фонды поддержки предпринимательства пожаловались на то, что не у всех регионов есть возможность выделять достаточный объем средств для финансирования МСП через микрофинансовые организации, а также на отсутствие специализированных программ поддержки небольших муниципальных фондов.

Фондирование может стать серьезной проблемой для МФО предпринимательского финансирования, если господдержка таких организаций будет прекращена, — применение льготных ставок позволяет предлагать малым и средним предпринимателям займы по ставке от 9,5% годовых. Тем не менее подавляющее число микрофинансовых организаций, участвующих в программах поддержки МСП (65—90% опрошенных), планируют продолжить финансировать малый и средний бизнес даже в случае закрытия программ господдержки, обеспечивающих таким МФО доступ к дешевому фондированию, поскольку имеют отработанные технологии и бизнес-модель, нацеленную на данный сегмент рынка. Около 20% опрошенных МФО могут рассмотреть вопрос перехода к выдаче потребительских займов и займов «до зарплаты» в случае прекращения госпрограмм.

На начало 2018 года в совокупном портфеле МФО на долю малых и средних предпринимателей приходился 21% задолженности (24 млрд рублей), средний размер займа МСП в 2017 году составил 820 тыс. рублей.



«Учитывая приоритетность развития данного сегмента, Банк России будет продолжать разработку и внедрение мер и механизмов, направленных на стимулирование развития МФО предпринимательского финансирования», — подчеркивается в сообщении регулятора.