Внешний долг России по состоянию на 1 июля составил 485,5 млрд долларов. Такая предварительная оценка Банка России опубликована на сайте регулятора в четверг.

«С начала года обязательства перед нерезидентами уменьшились на 32,6 млрд долларов США, или на 6,3%, наиболее существенным стало сокращение иностранной ссудной задолженности прочих секторов», — говорится в сообщении Центробанка.

Как сообщал регулятор в своем годовом отчете, общий объем внешнего долга России на 1 января 2018-го сократился до 33% ВВП с 40% годом ранее.

«На 1 января 2018 года, согласно международным критериям, долговая нагрузка на российскую экономику оставалась умеренной: отношение внешнего долга к ВВП составило 33% (на начало 2017 года — 40%), а внешних долговых обязательств органов государственного управления к ВВП — 4% (на начало 2017 года — 3%)», — отмечалось в документе.