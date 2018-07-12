Институт уполномоченного по защите прав потребителей финансовых услуг (финансового омбудсмена), созданный в 2018 году, не предполагает разделения по регионам и назначения региональных уполномоченных, сообщил руководитель службы по защите прав потребителей финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута на совещании в Ростове-на-Дону.

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании в России службы уполномоченного по защите прав потребителей финансовых услуг, к которому граждане должны будут обращаться перед подачей в суд иска на финансовую организацию. Институт финансового омбудсмена предполагает облегченную процедуру урегулирования споров между гражданином и финансовой организацией в досудебном порядке. Предполагается, что введение такого института построит систему досудебного урегулирования имущественных споров граждан с финансовыми организациями, где размер требований не превышает 500 тыс. рублей. Обращение к омбудсмену до подачи иска в суд будет обязательным.

«Было принято решение, что рассмотрение жалоб будет проводиться централизованно. Где именно будут находиться омбудсмены — вопрос второй. Скорее всего, это будет не один омбудсмен, но именно регионального разделения не будет, потому что иначе, очевидно, эта система не справится с нагрузкой», — сказал Мамута.

По его словам, жалобы потребителей финансовых услуг финансовому уполномоченному планируется принимать в электронном виде, а систему их обработки максимально автоматизировать.

«Мы хотим построить максимально технологическую систему, потому что омбудсмен будет сталкиваться, очевидно, с сотнями тысяч как минимум обращений в год, точно оценить количество сейчас невозможно, его можно будет понять только по мере становления института. И он должен будет в короткие сроки (15 дней) принимать решения. Это возможно, только если система работы с обращениями максимально автоматизирована, поставлена на серьезную технологическую базу», — пояснил представитель ЦБ.



Как отметил Мамута, закон вступает в силу 4 сентября 2018 года, его действие будет распространяться на участников рынка поэтапно: с 1 июня 2019 года закон становится обязательным для сегмента ОСАГО, с 28 ноября 2019 года — для остальных видов страхования, 1 января 2020-го закон распространяется на микрофинансовые организации, с 1 января 2021-го — на банки, кредитные кооперативы, негосударственные пенсионные фонды, ломбарды.