Негосударственные пенсионные фонды увеличили вложения в реальный сектор экономики на 600 млрд рублей за 2015—2017 годы, сейчас их объем составляет 1,2 трлн из более чем 4 трлн рублей активов НПФ, при этом доля вложений в финансовый сектор снизилась. Об этом сообщил директор департамента коллективных инвестиций и доверительного управления Банка России Кирилл Пронин на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике, передает ТАСС.

«Если посмотреть на то, как структура активов НПФ менялась последние три — пять лет, то можно обратить внимание на факт того, что объем средств, которые были инвестированы в финансовый сегмент, значительно уменьшился. На сегодняшний день увеличилась доля реального сектора в объеме пенсионных накоплений и пенсионных резервов и доля субфедеральных и государственных ценных бумаг. С 2015-го по конец 2017 года объем средств, которые проинвестировали НПФ в реальный сектор, составил 600 миллиардов рублей. Это та сумма, на которую инвестиции в реальный сектор увеличились», — сказал Пронин.

«На сегодняшний день доля активов, размещенных в долговые инструменты реального сектора, — 1,2 триллиона [рублей]», — добавил он.

Вложения в государственные и субфедеральные ценные бумаги также выросли примерно на 600 млрд рублей, добавил Пронин.



Доля вложений НПФ в банковский сектор составляет 17%, привел данные Пронин. «Совокупный объем вложений в финансовый сектор уменьшился с 58% в начале 2016 года до 30% на 30 июня 2018 года», — отметил он.