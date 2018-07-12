Мосгорсуд освободил из-под стражи бывшего председателя совета директоров Уралинкомбанка (УИК-Банк, лишен лицензии в ноябре 2011 года) Максима Хмелева, обвиняемого следственным департаментом (СД) МВД России в особо крупной растрате, пишет «Коммерсант».

Мосгорсуд рассмотрел апелляционное представление заместителя генпрокурора Виктора Гриня на постановление Тверского райсуда, которым экс-банкир Хмелев был арестован до 22 июля 2018 года. Изучив решение суда первой инстанции и материалы самого дела, заместитель Юрия Чайки решил, что они противоречат друг другу и содержат «существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства».

Так, представитель СД указал, а суд вслед за ним использовал для ареста банкира ссылку на то, что расследование дела в отношении Хмелева «находится в самом начале». Однако оказалось, что дело было возбуждено еще 30 мая 2012 года по ст. 196 УК РФ — по факту преднамеренного банкротства Уралинкомбанка, совершенного его руководителями в период 2009—2011 годов. Персонально же в отношении Хмелева, как обнаружил замгенпрокурора Гринь, дело в СД МВД почему-то не возбудили.

В надзорном ведомстве выяснили также, что бывший банкир с 2012 года проходил свидетелем по делу о банкротстве, а затем и по делу о растрате. Все это время он по первому требованию следствия являлся на допросы, каких-либо действий по сокрытию или уничтожению доказательств не предпринимал и от правоохранительных органов не скрывался, проживая по месту постоянной регистрации в Екатеринбурге. Таким образом, пришел к выводу Гринь, Хмелев был необоснованно задержан в кабинете следователя СД МВД, к которому «добровольно» явился на допрос.

В свою очередь, Тверской райсуд, отправив обвиняемого Хмелева по требованию следователя в СИЗО, посчитал Гринь, должным образом не рассмотрел возможность применения к нему альтернативных мер пресечения. Проверив факты, указанные в прокурорском представлении, апелляционная инстанция Мосгорсуда решила: утверждения следователя СД МВД о том, что обвиняемый Хмелев, оставшись на свободе, скроется или продолжит заниматься преступной деятельностью, «конкретными реальными и обоснованными сведениями не подтверждаются». В результате Мосгорсуд, удовлетворив прокурорское представление, освободил обвиняемого из СИЗО.