Ведущая биткоин-биржа Канады Coinsquare совместно с инвестиционным блокчейн-банком DLTa 21 Blockhain Corp анонсировала запуск торговой платформы в Японии. Она будет называться DLTa21X и будет работать на технологиях Coinsquare. Со стороны DLTa 21 будут привлечены эксперты в области криптовалют и трейдеры.

По словам исполнительного председателя DLTa21 Мэтью Хорнора, Япония – это один лидеров мировой торговли биткоином. DLTa21 предложит более чем 3,5 миллионам японских криптовалютных трейдеров безопасную платформу мирового класса, сообщает ForkLog .

Также в планах сторон расширить деятельность новой биржи и на другие азиатские рынки.