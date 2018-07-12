Эксперты компании IBM обнаружили банковские троянские вирусы Anubis и Marcher, которые загружаются на телефон через приложения Google Play. Мошенники испульзуют их для кражи учетных данных входа в банковские приложения, электронные кошельки и платежные карты.

Было установлено, что Anubis обнаруживается как минимум в десяти приложениях-загрузчиках, которые распространяются на устройствах на системе Android. Они могут представлять собой приложения для онлайн-покупок и финансовых услуг, а также автомобильные приложения, сообщает РБК .

Вирусы направлены в основном на пользователей из Турции, но также в список потенциальных жертв попали Россия, Белоруссия, Китай, Азербайджан, Великобритания и другие страны.