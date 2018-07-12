Профессиональные дизайнеры, представители дизайн-бюро и студий, студенты и просто любители — ваше предложение может лечь в основу фирменного стиля одного из крупнейших федеральных банков России. Победителя определит экспертное жюри из представителей Банка ЗЕНИТ в ходе открытого конкурса. Призовой фонд за первое место составит 50 000 рублей.



Логотип будет использоваться на корпоративной сувенирной продукции Банка, в полиграфии и навигации, в брендировании различных площадок, в оформлении интернет-сайта и внутреннего портала.



Логотип должен быть емким, индивидуальным, узнаваемым и технологичным. Основная идея фирменного знака: удобство, стабильность, надёжность Банка. Аудитория — жители мегаполисов 27-37 лет с активной жизненной позицией и желанием видеть Банк ЗЕНИТ в качестве партнера для будущих открытий и достижений в жизни. Логотип должен сохранять преемственность корпоративного цвета, иметь возможность транслитерации на латиницу, содержать авторский шрифт.

Участникам конкурса будет необходимо приложить к подготовленному варианту эскиза текстовое описание с пояснением изображения и его графических элементов.

Этапы проведения конкурса:

Прием заявок: с 12 по 19 июля 2018 года Финал и объявление победителей: 10 августа 2018 года