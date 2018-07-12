Основной бенефициар банка проходит плановую реабилитацию после перенесенного инсульта, отметила его представитель Ирина Волина.
Банк «Уралсиб» не планирует менять состав и структуру правления и наблюдательного совета в связи с состоянием здоровья основного бенефициара Владимира Когана. Коган, перенесший инсульт несколько месяцев назад, проходит реабилитацию, заявила ТАСС представитель банкира Ирина Волина.
«Изменения в состав и структуру правления и наблюдательного совета банка не планируются», — сообщила Волина. «Владимир Коган успешно проходит плановую реабилитацию после перенесенного инсульта, угрозы его жизни или тенденции к ухудшению здоровья нет», — добавила она.
В начале июня газета «Ведомости» писала, что Коган серьезно болен, он перенес инсульт. Тогда представитель банка говорил, что Коган должен вернуться к работе в течение нескольких месяцев.
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