Банк «Уралсиб» не планирует менять состав и структуру правления и наблюдательного совета в связи с состоянием здоровья основного бенефициара Владимира Когана. Коган, перенесший инсульт несколько месяцев назад, проходит реабилитацию, заявила ТАСС представитель банкира Ирина Волина.

«Изменения в состав и структуру правления и наблюдательного совета банка не планируются», — сообщила Волина. «Владимир Коган успешно проходит плановую реабилитацию после перенесенного инсульта, угрозы его жизни или тенденции к ухудшению здоровья нет», — добавила она.

В начале июня газета «Ведомости» писала, что Коган серьезно болен, он перенес инсульт. Тогда представитель банка говорил, что Коган должен вернуться к работе в течение нескольких месяцев.