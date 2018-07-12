Банк «Открытие» переходит к новому этапу интеграции и гармонизации IT-систем, в ходе которого будут реализованы четыре приоритетные стратегические задачи. Банк унифицирует системы операционного CRM, запустит кредитные конвейеры для всех клиентских сегментов, внедрит единое корпоративное хранилище данных и ERP-систему для управления персоналом, бюджетирования и ведения административно-хозяйственной деятельности.

Также, уже в этом году банк «Открытие» начнет формировать IT-платформу будущего роста. Из имеющихся наследных систем банковской группы будут выбраны «базовые», на которые бизнес банка будет опираться в ближайшие 3-5 лет.

По словам члена правления, руководителя IT-блока банка «Открытие» Сергея Русанова, в 2019-2020 годах банковская группа «Открытие» проведет работу по трансформации объединенной банковской структуры: выведет из эксплуатации морально устаревшие IT-системы, проведет миграцию клиентов и продуктов в опорные и промышленные АБС и запустит единый процессинг.