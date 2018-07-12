По словам аналитика Алор Брокер Алексея Антонова, ожидается укрепление рубля, который на негативном внешнем фоне потерял вчера к доллару около процента. При этом тренд на укрепление российской валюты остается в силе.

«Сегодня для подтверждения тренда рублю хорошо бы уйти ниже отметки 61,7, что вполне реально: в ходе азиатской сессии доллар приостановил рост к мировым валютам. Так, пара евро-доллар торгуется сейчас практически без изменений после вчерашнего падения», - анализирует эксперт.

У рубля не так много шансов показать подъем в ходе сегодняшней сессии, поскольку Brent все еще остается на низких уровнях, а доллар продолжает пользоваться спросом в преддверии важного отчета по американской инфляции, сообщает Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекc.

По его прогнозу, если цифры не разочаруют, позиции «американца» только укрепятся, что негативным образом отразится на курсе рубля во второй половине сессии, если к тому времени Brent не привлечет внушительный интерес к покупкам на спадах.

«По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 61,3-63,4 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 72,2-73,5 рубля», - комментирует Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club.

«Рубль продолжает балансировать после сильного роста во вторник. Можно предположить, что он все-таки развернется вниз, если цены на сырую нефть окажутся под давлением, а доллар получит поддержку на волне позитивных данных из США», - поясняет Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital.