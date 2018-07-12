ПАО «МТС» запустило второй этап программы акселератора MTS StartUp Hub, в рамках которого 22 стартапа получат денежные гранты и экспертную поддержку специалистов оператора для запуска пилотных проектов.



«Во второй этап программы прошли стартапы в области клиентского сервиса, телемедицины, сервисы персонализированного адаптивного онлайн-обучения и платформа для создания интерактивных ассистентов. Разработчики 12 отобранных проектов получат гранты в размере 200 тыс. рублей, остальным проектам будет предложен пилотный контракт в размере до 500 тыс. рублей. Командам будет открыт доступ к клиентской базе, каналам продаж и инфраструктуре МТС, чтобы в условиях, максимально приближенных к реальной бизнес-среде, проверить жизнеспособность и коммерческие перспективы своих продуктов», — говорится в сообщении оператора.

Резиденты, чей пилот пройдет успешно, смогут претендовать на то, чтобы стать долгосрочными партнерами компании и масштабировать свой бизнес. МТС готовы рассматривать разные виды сотрудничества (от клиентского контракта до покупки решения), а также планируют предлагать решения российских команд своим зарубежным партнерам.

«Разработки стартапов в акселераторе комплементарны не только инновационным направлениям развития МТС, но и готовым цифровым продуктам. Уже на текущем этапе мы видим перспективы в развитии отобранных идей и технологий в реальном бизнесе, — говорит руководитель акселератора МТС Дмитрий Курин. — При этом мы не претендуем на долю в компании-резиденте в обмен на прохождение акселерационной программы. Взаимовыгодные условия — главное, на чем мы сосредоточены при работе со стартапами».

Акселератор MTS StartUp Hub был запущен в марте 2018 года и стал ключевым элементом системы взаимодействия МТС с молодыми технологическими компаниями. Он будет состоять из трех этапов.