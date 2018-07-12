АКРА подтвердило кредитный рейтинг Внешэкономбанка на уровне «AAA(RU)», прогноз — «стабильный», и выпусков облигаций — на уровне «AAA(RU)», следует из релиза АКРА.

«Кредитный рейтинг ВЭБа находится на уровне финансовых обязательств правительства Российской Федерации, что обусловлено очень высокой вероятностью оказания Внешэкономбанку экстраординарной поддержки правительством по причине очень высокой системной значимости ВЭБа для российской экономики и определяющего влияния государства на его кредитоспособность. Собственная кредитоспособность Внешэкономбанка не является фактором, влияющим на его кредитный рейтинг», — отмечается в сообщении.



