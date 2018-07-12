В очередной раз банк не остается в стороне от яркого спортивного события международного уровня, внося свой вклад в развитие автоспорта и продвижение его на региональном уровне. Поддержка подобных мероприятий – одно из направлений социальной политики банка в области спорта и поддержки здорового образа жизни.

«Шелковый путь» – международный ралли-марафон, проводимый с 2009 года на территории России, а также, в отдельные годы, государств Центральной Азии и Китая. Участники соревнуются в двух категориях – внедорожниках и грузовиках. «Шелковый путь-2018» стартует 20 июля в Астрахани и финиширует 27 июля на Красной площади в Москве. Его маршрут будет состоять из 7 спецучастков общей протяженностью около 2500 километров.