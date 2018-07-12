«Ак Барс» Банк выступает спонсором парада участников международного ралли «Шелковый путь-2018», который пройдет 14 июля 2018 года на территории г. Бугульмы в Республике Татарстан.
В очередной раз банк не остается в стороне от яркого спортивного события международного уровня, внося свой вклад в развитие автоспорта и продвижение его на региональном уровне. Поддержка подобных мероприятий – одно из направлений социальной политики банка в области спорта и поддержки здорового образа жизни.
«Шелковый путь» – международный ралли-марафон, проводимый с 2009 года на территории России, а также, в отдельные годы, государств Центральной Азии и Китая. Участники соревнуются в двух категориях – внедорожниках и грузовиках. «Шелковый путь-2018» стартует 20 июля в Астрахани и финиширует 27 июля на Красной площади в Москве. Его маршрут будет состоять из 7 спецучастков общей протяженностью около 2500 километров.
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