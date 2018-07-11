«Яндекс» планирует создание «умных» домов на базе «умной» колонки «Яндекс.Станция», сообщил директор по экспериментальным продуктам «Яндекса» и генконструктор «Яндекс.Станции» Константин Круглов.

По его словам, компания планирует расширять функционал «Станции» — в частности, создавать на ее базе систему «умный» дом, такая возможность потенциально уже заложена в устройстве. Сложность заключается в том, что в России нет экосистемных игроков, которые бы могли каждый дом сделать «умным», сообщает РИА Новости . В этом сильное отличие от США, где существует система «умных» домов: когда там выходили аналогичные устройства, они интегрировались с существующими «умными» домами.

Круглов считает, в России будет другой сценарий — «умные» дома будут создаваться вокруг «умных» устройств. По его словам, «Яндекс» уже ведет переговоры с различными потенциальными партнерами по вопросу построения «умных» домов.

У «Яндекс.Станции» уже есть элементы «умного» дома. Так, устройство может включить сигнализацию, вызвать полицию, а также его можно интегрировать с системой безопасности «Гольфстрим».

«В ближайшее время мы будем развивать другие устройства «умного» дома — например, включение света, кондиционера, микроволновых печей и так далее. То есть сейчас это «умный» дом в части безопасности, а в ближайшее время будут появляться и более широкие возможности», — пообещал генконструктор «Яндекс.Станции».