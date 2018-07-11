Теперь повышенный кэшбэк - до 15 % - можно получить в 6 новых магазинах:

Xiaomi,

Banggood,

JD.ru,

TomTop,

Printbar,

Delivery Club.

Пользователи сервиса теперь могут заходить в личный кабинет через аккаунт в социальной сети «ВКонтакте» (а в ближайший месяц - и через Facebook). Полную информацию о каталоге партнеров и размере кэшбэка теперь можно получить без регистрации в системе – на основной странице раздела mp.akbars.ru/cashback .

Кэшбэк-сервис «Ак Барс» Банка позволяет получать возврат части стоимости покупок в интернет-магазинах. Среди них - крупнейшие международные и российские торговые сети и площадки: Aliexpress, Ozon.ru, М.Видео, Booking.com, Спортмастер, Asos, Reebok, Adidas, Связной, Мегафон, Obi, Максидом и другие. Список партнеров регулярно пополняется, в ближайший месяц будет добавлено 10 новых магазинов.

При входе в личный кабинет следует выбрать интересующий интернет-магазин и оформить заказ на сайте. Оплату можно произвести как с помощью карты, так и на кассе (при наличии данной опции у партнера). Кэшбэк начисляется на рублевую карту «Ак Барс» Банка с наибольшим сроком действия.